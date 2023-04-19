Общество 19 апреля 2023, 12:43 Мужчина, разославший бюсты Жукова политологам и военным экспертам, рассказал о заказчике Скульптор Никита Барин рассказал, что не знал адресатов своих посылок и выполнял заказ

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Скульптор из Ульяновска Никита Барин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о заказчике гипсовых бюстов маршала Жукова, которые накануне были разосланы российским политологам и военным экспертам.

По его словам, все эти подарки ему заказал некий мужчина в соцсети «ВКонтакте».

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«Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во „ВКонтакте“ написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ», — сообщил Барин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что бюсты маршала Жукова отправили Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.