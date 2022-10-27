Мужчина, проживший четыре года в тайге, попал в центр помощи в Тюмени | 360°

Общество 27 октября 2022, 15:37 Мужчина, проживший четыре года в тайге, попал в центр помощи в Тюмени

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Сотрудники тюменского центра помощи «Милосердие» рассказали историю мужчины, который четыре года прожил в тайге и едва не умер от истощения. Об этом написал сайт kp.ru.

Некоторое время Александр работал строителем и вместе с тем путешествовал по тайге. Когда его бригада распалась, он устроился на работу охранником в государственное учреждение неподалеку от Тюмени. Однако и там ему не удалось задержаться.

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Мужчине снова пришлось уйти в лес, и на этот раз к хантам. Там же оказались и сотрудники центра помощи «Милосердие», которые нашли Александра в тяжелом состоянии.

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У него обнаружили хроническую мочекаменную болезнь, а также выраженную кахексию — крайнее истощение организма. Лишь спустя время мужчина начал поправляться. Теперь ему удается самостоятельно вставать с кровати и понемногу передвигаться.