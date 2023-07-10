Общество 10 июля 2023, 15:17 Мужчина пропал при подтоплениях в Сочи Прокуратура Краснодарского края: в Адлерском районе при подтоплении пропал мужчина Пресс-служба МЧС

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При подтоплении из-за ливней в Сочи пропал мужчина, рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Представители экстренных служб уже приступили к его поискам.

«По предварительным данным, в Адлерском районе Сочи пропал мужчина, ведутся работы по его поискам», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Пропавшим оказался машинист насосных установок 1955 года рождения, сообщило издание Sochi1.ru. Родственники мужчины рассказали, что он пропал в районе садового товарищества «Золотой гребешок» в Адлере. Недалеко от места нашли его утопленную машину, однако в замке зажигания не было ключей. Родственники предположили, что он успел покинуть автомобиль, но пока не может с ними связаться.

К поискам, проходящим у ручья, впадающего в реку Мзымту, подключились волонтеры и полицейские. Пропавший был в серо-синей куртке с надписью МУП Сочи «Водоканал» и черные брюки.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение. Все городские пляжи из-за проливных дождей закрыли до 11 июля. Жителей и гостей курорта предупредили о риске возникновения смерчей над морем.