10 июля 2023, 15:17
Мужчина пропал при подтоплениях в Сочи
Прокуратура Краснодарского края: в Адлерском районе при подтоплении пропал мужчина
При подтоплении из-за ливней в Сочи пропал мужчина, рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Представители экстренных служб уже приступили к его поискам.
«По предварительным данным, в Адлерском районе Сочи пропал мужчина, ведутся работы по его поискам», — уточнили в надзорном ведомстве.
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Пропавшим оказался машинист насосных установок 1955 года рождения, сообщило издание Sochi1.ru. Родственники мужчины рассказали, что он пропал в районе садового товарищества «Золотой гребешок» в Адлере. Недалеко от места нашли его утопленную машину, однако в замке зажигания не было ключей. Родственники предположили, что он успел покинуть автомобиль, но пока не может с ними связаться.
К поискам, проходящим у ручья, впадающего в реку Мзымту, подключились волонтеры и полицейские. Пропавший был в серо-синей куртке с надписью МУП Сочи «Водоканал» и черные брюки.
Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение. Все городские пляжи из-за проливных дождей закрыли до 11 июля. Жителей и гостей курорта предупредили о риске возникновения смерчей над морем.
Сочи
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