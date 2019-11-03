Мужчина пропал на северо-западе Москвы

Поисковые отряды движения «Лиза Алерт» разыскивают 32-летнего Константина Семакова. 1 ноября он исчез во время прогулки. Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи и с каждым часом его состояние может ухудшаться.

Источник фото: lizaalert.org Его ищут в Серебряном бору, Крылатском, Строгине, Щукине, Митине и Красногорске. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Особые приметы: размахивает руками при ходьбе. Был одет: желто-черный пуховик, синяя кофта с белым орнаментом, черные ботинки на шнурках,