  • Мужчина пропал на северо-западе Москвы

    03 ноября 2019, 21:44

    Анатолий Минкин

    Поисковые отряды движения «Лиза Алерт» разыскивают 32-летнего Константина Семакова. 1 ноября он исчез во время прогулки. Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи и с каждым часом его состояние может ухудшаться.
    Мужчина пропал на северо-западе Москвы | Изображение 1
    Источник фото: lizaalert.org

    Его ищут в Серебряном бору, Крылатском, Строгине, Щукине, Митине и Красногорске.

    Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

    Особые приметы: размахивает руками при ходьбе.

    Был одет: желто-черный пуховик, синяя кофта с белым орнаментом, черные ботинки на шнурках,