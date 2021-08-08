Мужчина принес на свидание прах матери, чтобы познакомить с девушкой из Tinder

Пользовательница Reddit рассказала о самом странном в ее жизни онлайн-дэйтинге. Мужчина, с которым она познакомилась в Tinder, взял с собой на свидание прах матери.

Историю опубликовала газета Mirror. По словам девушки, она пригласила нового знакомого на барбекю к себе домой — и все сразу пошло плохо, потому что он опоздал, а когда наконец приехал, то объяснил, что несколько раз проехал мимо и уже даже хотел вернуться домой.

Когда пара села за стол, он достал из кармана двухдюймовый пузырек с черным порошком, и она сначала подумала, что он, может быть, хочет что-то из него построить. Но ответ мужчины ее шокировал. Оказалось, что он хотел познакомить ее со своей матерью.

«Я просто смотрела на него, казалось, целую вечность. Я не знала, смеяться мне, плакать или бежать», — призналась девушка.

Мужчина добавил, что ему нравится приводить свою маму на любое важное событие в его жизни. Девушка отметила, что все люди могут справляться с утратой близких по-разному и она никого не хочет судить, но это было чересчур.

Поэтому когда странный знакомый доел свой гамбургер, она извинилась и сказала, что ей нужно закончить кое-какую работу. Но мужчина, видимо, не понял намека, потому что прислал ей сообщение: «Ты очень понравилась моей маме, я не могу дождаться, когда увижу тебя снова». В ответ она написала, что не чувствует никакой связи ни с ним, ни с его матерью.