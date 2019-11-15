  • Мужчина пожаловался на домогательства к его дочке в Ленинградской области

    15 ноября 2019, 10:57

    Ольга Ситникова

    Житель Ленинградской области заявил в полицию на сожителя своей бывшей жены, который домогался до его дочери, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В четверг 13 ноября сотрудникам полиции поступило обращение от мужчины в возрасте 36 лет. По его словам, сожитель его бывшей жены совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери. Заявитель отметил, что сожитель совершил преступление в период с 2 октября по 10 ноября.

    Пострадавшая девочка восьми лет и ее мать живут в городе Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга. В настоящее время супруги ведут бракоразводный процесс.

    Правоохранительные органы принимают решение о возбуждении уголовного дела.