Мужчина пожаловался на домогательства к его дочке в Ленинградской области

В четверг 13 ноября сотрудникам полиции поступило обращение от мужчины в возрасте 36 лет. По его словам, сожитель его бывшей жены совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери. Заявитель отметил, что сожитель совершил преступление в период с 2 октября по 10 ноября.

Пострадавшая девочка восьми лет и ее мать живут в городе Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга. В настоящее время супруги ведут бракоразводный процесс.

Правоохранительные органы принимают решение о возбуждении уголовного дела.