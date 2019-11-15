Мужчина пожаловался на домогательства к его дочке в Ленинградской области
Житель Ленинградской области заявил в полицию на сожителя своей бывшей жены, который домогался до его дочери, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В четверг 13 ноября сотрудникам полиции поступило обращение от мужчины в возрасте 36 лет. По его словам, сожитель его бывшей жены совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери. Заявитель отметил, что сожитель совершил преступление в период с 2 октября по 10 ноября.
Пострадавшая девочка восьми лет и ее мать живут в городе Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга. В настоящее время супруги ведут бракоразводный процесс.
Правоохранительные органы принимают решение о возбуждении уголовного дела.