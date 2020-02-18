«Психанул»: мужчина, порезавший людей в столичном храме, объяснил свой поступок
«Никаких стимулирующих веществ» Ефимов не употреблял. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии, уточнил сайт RT.
«Психанул, проблем было много», — пояснил 26-летний мужчина.
В Москве он вахтовым методом работал на стройке. В храме раньше не был, хотя церковь находится рядом с его работой.
В ОНК заметили, что Ефимов «выглядит заторможенным, полусонным и безразличным ко всему». Мужчина попросил принести ему книги Тургенева, Пушкина, Лермонтова и других авторов школьной программы.
«Еще он хотел бы поговорить с психологом», — заметили правозащитники.
Ефимов зашел в здание храма на Бакунинской улице в Москве утром 16 февраля, чтобы помолиться за здоровье матери. Он успел ранить ножом двух человек, потом мужчину схватили и передали полиции. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — о хулиганстве и побоях.