    18 февраля 2020, 08:25

    «Психанул»: мужчина, порезавший людей в столичном храме, объяснил свой поступок

    Александра Ломейко

    Сварщик из Липецка Ефим Ефимов в день нападения на храм Святителя Николая зашел в него впервые. У мужчины «было много проблем», поэтому он и схватился за нож.

    «Никаких стимулирующих веществ» Ефимов не употреблял. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии, уточнил сайт RT.

    «Психанул, проблем было много», — пояснил 26-летний мужчина.

    В Москве он вахтовым методом работал на стройке. В храме раньше не был, хотя церковь находится рядом с его работой.

    В ОНК заметили, что Ефимов «выглядит заторможенным, полусонным и безразличным ко всему». Мужчина попросил принести ему книги Тургенева, Пушкина, Лермонтова и других авторов школьной программы.

    «Еще он хотел бы поговорить с психологом», — заметили правозащитники.

    Ефимов зашел в здание храма на Бакунинской улице в Москве утром 16 февраля, чтобы помолиться за здоровье матери. Он успел ранить ножом двух человек, потом мужчину схватили и передали полиции. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — о хулиганстве и побоях.