Общество 26 января 2023, 00:02 Мужчина попал под суд за покушение на убийство в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал мужчина, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

В марте прошлого года обвиняемый повздорил со своим знакомым и ударил его как минимум восемь раз молотком по разным частям тела. Пострадавшему удалось выжить. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и обязал выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.