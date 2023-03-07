Общество 07 марта 2023, 21:20 Мужчина попал под суд за незаконный оборот контрафактного алкоголя в Кузбассе

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В Кемеровской области на скамье подсудимых оказался 47-летний индивидуальный предприниматель, которого обвинили в незаконном обороте поддельного алкоголя. Об этом написало ИА Nation News.

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Обвиняемый признался, что закупал сырье для изготовления спиртных напитков, которые он впоследствии реализовывал в кафе, принадлежащем ему. Правоохранители изъяли из заведения свыше четырех тысяч литров контрафактного алкоголя. Суд оштрафовал предпринимателя на 350 тысяч рублей, поскольку мужчина сотрудничал со следствием и пожертвовал на благотворительность порядка 90 тысяч рублей.