Мужчина получил условный срок за ранение сожительницы

В Пензенской области перед судом предстал 31-летний местный сельчанин, который ранил ножом свою сожительницу. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что пьяный мужчина повздорил с женщиной в конце января. Во время ссоры он ранил ее ножом в спину. По словам самой пострадавшей, в тот день она вышла на балкон, а когда возвращалась, то споткнулась о ковер, разбила бутылку и упала на сожителя, который чистил картошку в тот момент.

«Он удержал ее, убрал мусор, а затем они обнаружили кровь на ее спине. Мужчина обработал ей рану, но вскоре все-таки вызвал скорую помощь. В больнице она отказалась от госпитализации, но через три дня по рекомендации платного врача была госпитализирована», — добавили в пресс-службе.

Мужчина частично признал свою вину. Суд приговорил его к полутора годам условно.