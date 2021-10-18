Мужчина получил срок за выстрел в партнера по бизнесу

Мужчина из Санкт-Петербурга нанес ранение своему бывшему коллеге по бизнесу. Требуя от него пять миллионов, он направил ружье в потолок, а затем выстрелил ему в ногу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По информации следствия, обвиняемый пришел в обувную мастерскую с намерением вернуть деньги от своего бывшего коллеги по бизнесу. Не договорившись, злоумышленник направил ружье в потолок, а затем выстрелил в потерпевшего. Он задел его в области бедра.

В суде бизнесмен полностью раскаялся и признал свою вину. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, а также штраф в 100 тысяч рублей.