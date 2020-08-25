Мужчина полгода отсидел в колонии по ошибке — его приняли за виновного брата
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе саратовского областного суда.
«Освобожден из-под стражи Дмитрий Рубинштейн, осужденный за незаконные приобретение и хранение наркотических средств», —рассказали там.
Ранее прокуратура региона направила в суд заключение о необходимости возобновить уголовное дело — по нему осудили человека, который на самом деле не совершал преступления. По их данным, и следствие, и суд приняли мужчину за его приемного брата. Дмитрию сообщили, что он не соблюдал условное наказание, после чего отправили в колонию. Сам мужчина не раз говорил, что не знал о своей судимости.
Во время проверки следствие установило, что он не совершал преступление, за которое отбывал наказание. Его перепутали с ранее судимым приемным братом — родным сыном приемной матери Дмитрия. Он, пользуясь внешним сходством с Рубинштейном, сперва представился его именем, а затем — показал его документы.
В результате Дмитрий провел в колонии более полугода — его арестовали в феврале 2020-го.