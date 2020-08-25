Суд Саратова освободил из-под стражи мужчину, которого ранее осудили за незаконные приобретение и хранение наркотических средств. Дмитрия Рубинштейна наказали за преступление, которое совершил его приемный брат.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе саратовского областного суда.

«Освобожден из-под стражи Дмитрий Рубинштейн, осужденный за незаконные приобретение и хранение наркотических средств», —рассказали там.

Ранее прокуратура региона направила в суд заключение о необходимости возобновить уголовное дело — по нему осудили человека, который на самом деле не совершал преступления. По их данным, и следствие, и суд приняли мужчину за его приемного брата. Дмитрию сообщили, что он не соблюдал условное наказание, после чего отправили в колонию. Сам мужчина не раз говорил, что не знал о своей судимости.

Во время проверки следствие установило, что он не совершал преступление, за которое отбывал наказание. Его перепутали с ранее судимым приемным братом — родным сыном приемной матери Дмитрия. Он, пользуясь внешним сходством с Рубинштейном, сперва представился его именем, а затем — показал его документы.

В результате Дмитрий провел в колонии более полугода — его арестовали в феврале 2020-го.