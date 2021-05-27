Мужчина покончил с собой в частной академии в Москве

Мертвого мужчину нашли в кабинете охраны в частной школьной академии на Кронштадтском бульваре в Москве. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, он покончил с собой.

По данным собеседника, погибшему 23 года. Это произошло в районе 15:00.

Информации о личности мужчины и причинах суицида пока нет.

В частной академии на севере Москвы обучаются дети от 7 до 17 лет. Стоимость обучения там начинается от 24 900 рублей в месяц. Помимо этого, надо оплатить вступительный взнос от 40 тысяч рублей.