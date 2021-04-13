Мужчина показал, как отказ от алкоголя может сказаться на внешности

Мужчина показал изменения во внешности после отказа от алкоголя. Пользователь Reddit под ником Rjm1230 выложил фотографии, сделанные до и после того, как он бросил пить.

Источник фото: Reddit

«Бросил пить год назад. Я никогда не думал, что смогу выложить этот пост. Но вот он! Жизнь не прекрасна, но, черт возьми, намного лучше!» — написал мужчина в своем посте.

По сообщениям пользователя, разница между двумя опубликованными фотографиями составила один год. Лицо мужчины заметно преобразилось после отказа от спиртного. Он сбросил лишние килограммы, цвет его лица стал лучше. Он также поработал над своим стилем. Пользователь Reddit сделал модную прическу и подстриг бороду.

Автор поста получил много слов поддержки в свой адрес. На данный момент сообщение набрало около трех тысяч комментариев и более 100 тысяч лайков.