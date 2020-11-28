Мужчина поднял на поводке собаку в подъезде жилого дома. Жители намерены написать на него «массовые заявления»

Жительница подмосковных Химок опубликовала в Instagram серию видеозаписей, на которых видно, как мужчина бьет свою собаку в подъезде жилого дома. Девушка хочет написать на мужчину «массовые заявления и забрать собаку».

Пост девушки также разместило на своей странице сообщество «khimki_chat». На первом ролике видно, как мужчина пинает пса ногой. При этой он держит поводок, который не позволяет собаке убежать.

На втором ролике мужчина несколько раз бьет собаку кулаком. После этого хозяин животного поднимает его на поводке.

Девушка, разместившая ролики намерена узнать личность издевавшегося над псом мужчины и на писать на него заявление. Также она хочет забрать у него собаку.

В сентябре жителю Сосновоборского района Пензенской области вынесли приговор за жестокое обращение с животными. Его оштрафовали на 120 тысяч рублей. Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Мужчина привязал веревкой собаку за шею к своему автомобилю, сел за руль и протащил животное по грунтовой дороге села Нижняя Липовка. Позже он решил подвесить собаку к столбу деревянного забора. От травм собака погибла на месте.