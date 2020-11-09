Мужчина подал на любовника жены в суд в Петербурге

По словам мужчины, его жена стала меньше уделять времени ему и их несовершеннолетнему ребенку, поскольку все свободное время она проводит с любовником, у которого тоже есть семья и ребенок.

Петербуржец признался, что сложившаяся ситуация причиняет ему нравственные страдания и плохо сказывается на его производительности. В свою очередь супруга истца и ее любовник заметили, что личные права мужчины не нарушены, а поведение ответчика не нарушает закон. Суд оставил без удовлетворения иск обманутого мужа.