Мужчина пнул ротвейлера в московском подъезде. Видео

Москвич несколько раз пнул своего ротвейлера, когда шел с собакой на прогулку. Жестокость хозяина засняла камера видеонаблюдения. Соседка мужчины по лестничной клетке назвала такие методы воспитания привычным делом.

Соседка Рамзия Моссау заявила на Владислава Рыбакова в полицию и передала правоохранителям кадры с камеры.

«Сначала он ее просто кулаком по морде. Я думала, играючи. Второй раз он ее пнул — я насторожилась. Третий раз так пнул, что она мордой прямо по полу прокатилась», — рассказала женщина.

Еще одна соседка владельца ротвейлера заметила, что никогда не замечала за мужчиной подобного поведения, и назвала ситуацию бредом. С юмором относится к происходящему и сам Рыбаков. Обвинения в свой адрес он считает надуманными: обратившаяся к полицейским женщина, по его словам, «неадекватно воспринимает информацию».

Соседская война в многоэтажке на Даниловской набережной длится несколько месяцев. И все из-за камеры видеонаблюдения: ее пытались закрасить и снять.

В ответ Рамзия раскладывает по этажам листовки, где рассказывает о живодере с 12 этажа. Москвичка заявила, что остальным соседям нет дела до страдающей собаки. В полиции, со слов женщины, развели руками: никаких увечий ротвейлеру не нанесли.