Мужчина полтора месяца назад отправился домой пешком из Сургута в Якутию после обмана на работе | 360°

Общество 22 октября 2022, 00:24 Мужчина полтора месяца назад отправился домой пешком из Сургута в Якутию после обмана на работе Дедушка из Якутии остался без денег после двух месяцев работы на вахте в Сургуте Соцсети/Andrey Suknev

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63-летний якутянин Александр Павлов полтора месяца добирается домой из Сургута в Якутию пешком. Мужчину обманул работодатель и оставил без денег, сообщил Telegram-канал Shot.

Дедушка отправился работать в Сургут вахтовым методом. Спустя два месяца начальник выгнал мужчину, при этом не выплатил деньги. Павлову пришлось идти домой пешком.

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Некоторые водители, встречающие дедушку по пути, довозят его до ближайшего населенного пункта, кормят и даже оплачивают ночлег. Одному из таких добродетелей мужчина признался, что по дороге у него отобрали паспорт.

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Отмечается, что последний раз Павлова видели в Улан-Удэ.

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