Мужчина обманул предпринимателей на 10 миллионов рублей в Омске

В Омске будут судить псевдостроителя, который сумел уговорить местных предпринимателей отдать ему 10 миллионов рублей якобы на строительство торговых центров. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное МВД.

Обвиняемый убедил трех бизнесменов вложить деньги в строительство торгово-офисных центров. Чтобы убедить их в серьезности своих намерений, мужчина проводил для будущих инвесторов экскурсию по гаражным кооперативам, на месте которых и должны были возникнуть торговые центры. В результате он получил от предпринимателей 10 миллионов рублей, которые потратил на свои нужды.

Кроме этого, мужчина пообещал тюменской компании за два миллиона рублей поставить в Омск топливо двум местным предприятиям. Но, получив деньги, исчез. Его задержали в апреле этого года.