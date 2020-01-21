Мужчина не захотел просвечивать сумку в московском метро и попал под арест

Один из пассажиров столичной подземки отказался ставить свою сумку на ленту для проверки содержимого. Мужчину поймали и арестовали на двое суток за отказ пройти досмотр. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Мировой суд района Митино приговорил пассажира, отказавшегося от досмотра, к двум суткам административного ареста», — приводит сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

По информации подземки, 33-летний мужчина пытался зайти на станцию «Волоколамская». Он прошел через турникет, отказавшись просветить свою сумку. В качестве причины пассажир заявил, что в ручной клади у него была еда, которая могла испортиться из-за облучения. В итоге мужчину задержали и арестовали.

В пресс-службе напомнили, что по закону пассажиры не могут пользоваться услугами метро, если отказываются пройти досмотр багажа или ручной клади.

«Проверка багажа занимает очень короткое время, но при этом помогает всесторонне защитить наших пассажиров. Ежедневно инспекторы предотвращают провоз десятков опасных предметов, которые могли бы представлять угрозу пассажирам метро», — подчеркнули в метрополитене.

Также сотрудники подземки рассказали об исследованиях ВОЗ 1999 года, которые выявили, что рентгеновские лучи не оказывают негативного влияния на продукты питания.