Мужчина намерен сделать «карьеру» понятого в Москве

Анонимный источник рассказал «Ридусу», как его завербовали в понятые в годы службы в армии.

«Я в Амурской области служил. Нас там каким-то чудесным образом отобрали трех человек и командировали в Госнаркоконтроль. И, соответственно, до конца службы вместо того, чтобы служить, мы, грубо говоря, жили там в самом этом ГНК (Госнаркоконтроле. — Прим. ред.)», — поделился инсайдер.

По его словам, он вместе с товарищами выезжал на место, когда нужно было поймать каких-то наркоманов. Якобы они были случайными прохожими и их просили поучаствовать в качестве понятых.

Приехав после армии в Москву, собеседник издания решил снова стать понятым и дал объявление на «Авито», поскольку ему не удалось «вернуться в систему» через знакомых. Он признался, что рассматривает это как работу. При этом каких-то конкретных цифр по деньгам за такие услуги мужчина не назвал.

«Я беру именно опыт с Амурской области. Там невинных не было. Там были и впрямь все наркоманы. Здесь, в Москве, я тоже знаю нескольких людей, которые настоящие наркоманы — и продают, и так далее. Их прям надо наказывать. А то, что подкидывать… Да, конечно, это неправильно делать из-за какой-то ненависти и так далее. Но на этом любой может попасться», — добавил источник.