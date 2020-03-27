Мужчина набросился на медиков, госпитализировавших его жену. Ее подозревали на коронавирус

Мужчина напал на медиков, которые пытались госпитализировать его жену. У женщины подозревали коронавирус нового типа.

Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчину под руки ведут люди, одетые в защитные костюмы и медицинские маски. Рядом с ними — несколько человек в зеленой форме и в противогазах. По словам автора видео, это сотрудники ОМОНа.

Мужчина напал на врачей, когда те пытались госпитализировать его супругу. Женщина могла заболеть коронавирусом нового типа. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он не давал медикам забрать жену — кидался на них с кулаками и кричал о том, что они разлучают семью.

После этого дебошир разбил стекло в машине скорой помощи. Только правоохранители, которые прибыли на вызов в костюмах химической защиты смогли его задержать.

До этого супруги несколько дней сидели на карантине. По последней информации, новым типом инфекции в России заразились 1036 человек. Во всем мире зафиксировано около 540 тысяч случаев. Свыше 24 тысяч пациентов погибли.