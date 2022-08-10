Мужчина на спор съел медузу в Сочи «за косарь»

В Сочи молодой человек в компании друзей решил на спор съесть медузу. Товарищи сняли процесс на камеру, и ролик быстро разлетелся по интернету. Кадры опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

Молодой человек сидел на пляже, укрывшись полотенцем. Товарищи спросили, готов ли он «попасть в местные паблики» — юноша лишь попросил что-то, чем можно запить «деликатес».

Парню положили в руку медузу и дали бутылку с пивом. Все прошло успешно — компания посмеялась, а герой ролика допил содержимое бутылки и положил ее на пляж. О состоянии его здоровья ничего не известно.

Австралийский игрок в регби Сэм Баллард 12 лет назад на спор съел садового слизня, сообщил «Царьград». Оказалось, что в нем водился крысиный цепень. Спустя восемь лет мужчина скончался — опасный паразит спровоцировал развитие менингита и поражение головного мозга.

Весной прошлого года в Индии скончался мужчина, который на спор решил съесть 50 куриных яиц. Он остановился на 43-м и не смог забрать выигрыш — около двух тысяч рублей.