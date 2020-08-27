Мужчина на Mercedes обругал сотрудников ДПС в Сочи и попал на видео. Но у него другая версия

В начале августа в Сочи сотрудники ДПС задержали мужчину на Mercedes-Benz, который не остановился по их требованию и попытался скрыться. Водителю вменили два административных правонарушения, а в Сети появилось нелицеприятное видео его задержания. Владелец иномарки рассказал «360» свою версию событий.

Задержали 48-летнего мужчину еще 7 августа. В разлетевшемся по интернету ролике он спорил с полицейским, ругался, довольно резко ему отвечал, а потом несколько сотрудников ДПС заломили водителю руки и положили на капот. Оказалось, начала истории в видео нет.

«Ехал в сторону Адлера, разговаривал в это время по телефону — у меня были проблемы в семейной жизни. Меня останавливал сотрудник ГАИ, я его не видел. Я не в том возрасте и не на том автомобиле, чтобы не остановиться», — пояснил мужчина.

Он добавил, что увидел ехавшую следом за Mercedes-Benz полицейскую машину только после поворота направо. По словам водителя, полицейские «немножко зацепили» иномарку за бампер.

«Телефонный разговор у меня был меганеприятный, сотрудники кричали, что я не остановился. Вот, собственно, и все. <…> В отделе полиции я извинился перед всеми, на этом все закончилось», — рассказал о своих злоключениях герой видео. Ему выписали штраф в 800 рублей, который владелец иномарки оплатил в тот же день, и дали сутки ареста. Уголовное дело, подчеркнул мужчина, против него не заводили.

В пресс-службе сочинского УВД уточнили, что водитель вел себя вызывающе, не реагировал на неоднократные требования предъявить документы на транспортное средство, оскорблял полицейского и повредил патрульный автомобиль.

В отношении нарушителя составили протоколы о неповиновении полиции и отказе проходить медосвидетельствование.