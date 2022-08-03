Мужчина на детской площадке в Раменском угрожал похоронить чужого ребенка

Неадекватный мужчина и его мать угрожали ребенку на детской площадке в городе Раменское Московской области. Мальчик обратился к мужчине с жалобой, что его ребенок разбил ему телефон, а в результате получил продолжительную тираду с матом и угрозами расправы, сообщили «360» очевидцы произошедшего.

Видео с инцидентом выложили в социальные сети. В ролике видно, что после двух минут криков мужчина еще и толкнул ребенка. Пожилая мать этого мужчины тоже ругалась и кричала на мальчика, также употребляя нецензурную лексику.

«Я в отделение съездил, написал заявление. Не знаю, найдут его или не найдут. <…> Мой сын подошел к отцу другого ребенка, потому что тот ударил по сумке, в результате треснул экран телефона и сломалась игрушка. Они даже вместе не играли, просто подбежал и ударил по сумке», — рассказал «360» Иван, отец пострадавшего мальчика.

Он сказал, что его сын сейчас чувствует себя нормально, но все-таки еще напуган и боится идти гулять на ту детскую площадку.

«Там, в принципе, ничего нет. Проводим проверку по данному поводу», — сообщил «360» дежурный пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Полицейские взяли показания у пострадавшего ребенка и его отца. По словам Ивана, полиция может применить к агрессору только административное наказание.

«Он начал кричать: „Ты должен сам отвечать за свои вещи!“ <…> Мой сын снимал видео, они одноклассники с этим мальчиком, он мне позвонил, и я подошла туда. Мужчина пререкался с ребенком. Я спросила: „Как вы можете разговаривать так с ребенком? Что вообще произошло?“. На это он мне сказал: „Ваши дети очень наглые, ведут себя ужасно. Я никому ничего не должен, платить никому не буду“. Женщина на видео рядом — это мать этого мужчины. <…> Я забрала ребят, потому что поняла, что с ними спорить в принципе бесполезно», — рассказала «360» Елена, чей сын был на той детской площадке.

Ранее житель Адыгеи несколько раз ударил и пригрозил «сделать инвалидом» мальчика, якобы съевшего мармелад его сына. Полиция начала проверку.