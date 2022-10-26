Мужчина, который шел пешком из Сургута в Якутию, добрался до дома и попал в больницу | 360°

Общество 26 октября 2022, 17:41 Мужчина, который шел пешком из Сургута в Якутию, добрался до дома и попал в больницу

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Мужчине из Якутии, которому пришлось пешком идти домой из Сургута после вахты, добрался до дома. Сейчас ему рекомендовали пройти обследование в больнице. Об этом сообщило издание «ТайгаПост».

На протяжении двух месяцев мужчина шел по направлению к дому, останавливаясь лишь на ночевки в лесу, рассказал сайту muksun.fm глава Нерюнгринского района Якутии Роман Щегельняк.

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«По его согласию мы направили Александра Спиридоновича в больницу на медобследование и лечение — все-таки два месяца пешком, ночевки в лесу», — добавил он.

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Мужчину увезли на обследование в больницу в город Нерюнгри.