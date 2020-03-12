Мужчина из Сургута стал акушером для своей жены

Скорая помощь не успевала прибыть на место, поэтому диспетчер службы Светлана Катаева решила вести роды по телефону. Журналистам телеканала «Россия. Югория» она пояснила, что за 15 лет работы ни разу не имела подобного опыта.

По словам диспетчера, мужчина быстро успокоился и смог выполнить инструкции медиков. Ребенок родился почти за четыре минуты разговора. Однако отец обратил внимание на синеватый оттенок кожи младенца и попросил помощи у сотрудников скорой. Диспетчер порекомендовала сделать массаж новорожденному и оставить его на груди матери.

Спустя 11 минут бригада скорой помощи прибыла к семье. Врачи проверили мать и младенца, а затем забрали обоих в перинатальный центр.