Мужчина из Омской области смог найти свою собаку благодаря объявлению вора о продаже питомца

В Омской области мужчине удалось найти свою немецкую овчарку по кличке Алдан благодаря объявлению о продаже, которое было было размещено в социальной сети. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в ОМВД России по Павлоградскому району, мужчина обратился в полицию, заявив, что у него украли питомца. Сумму ущерба он оценил в пять тысяч рублей. По словам самого хозяина овчарки, он предполагал, что собака отцепилась и сбежала, однако когда увидел объявление с фото питомца, понял, что его украли. Встретившись с продавцом, мужчина позвал собаку по кличке и она подбежала к нему.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый в краже 18-летний омич вместе с приятелем ночью отвязал Алдана и в машине перевез собаку в свой дом в Омск. На него завели уголовное дело по статье «Кража».