Мужчина из Новосибирска сделал предложение девушке с помощью Instagram

Житель Новосибирска решил сделать предложение руки и сердца своей девушке через таргетированную рекламу в Instagram. Роман молодых людей начался на работе в салоне красоты, написал сайт kp.ru.

«Это было чувство с первого взгляда. Помню, как мы настраивали какую-то программу на компьютере, и она долго водила курсором по рабочему столу, не могла что-то найти, а я в это время просто залип на нее. Я нашел то, что нам было нужно, и положил свою руку сверху на ее руку, чтобы показать. Соня удивленно посмотрела на меня», — признался жених Егор.

Отношения молодых людей продолжались шесть лет, пока парень не решил закрепить их официально. Он долго думал, как именно сделать предложение и остановился на рекламе.

Егор объявил сотрудникам, что в Instagram запущена новая реклама их компании. Кто первый найдет, тот получит приз. Вскоре к молодому предпринимателю подошла мастер по маникюру и показала фото. Егор попросил ее перекинуть ссылку своей девушке Соне.

Когда возлюбленная открыла сообщение, она увидела заветную фразу: «Соня, выходи за меня».

Пара уже съездила в помолвочное путешествие на Алтай, а теперь планирует свадьбу.