Мужчина из Азербайджана завел 150 птиц разных пород

Житель азербайджанского поселка Балаханы Гаджиага Салахов завел 150 птиц разных пород. В их числе редкие виды, которые мужчине даже предлагали обменять на автомобиль, сообщил «МИР 24».

В голубятне заводчика живут 10 пород бакинских голубей. Самой любимой породой Салахова является аблак. Такие птицы могут быстро и долго летать без передышки и всегда возвращаются в родное гнездо. Балаханы — один из немногих поселков страны, в котором по сей продолжают старую традицию разведения голубей.