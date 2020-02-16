Студенток одного из американских университетов попросили по фотографиям определить партнеров, настроенных на короткий роман. В исследовании приняла участие 151 девушка в возрасте около 20 лет.

Эволюционный психолог Лора Адэйр из Университета Брунеля (Великобритания) заявила, что женщины, как и мужчины, легко считали характерные знаки готовности к соблазнению. Но если для мужчин кокетство, внушаемость и доверчивость располагает как к коротким, так и долгим взаимоотношениям, то женщины считают привлекательными в перспективе здоровье, свидетельствующие о проснувшемся интересе сигналы и интеллект.

Ученые выяснили, что женщины и мужчины при попытке привлечь нового партнера используют разные стратегии и преследуют разные цели. Слабый пол с легкостью определяет мужчин, которых можно обмануть, соблазнить или оказать давление. Но на самом деле женщин привлекают другие партнеры. Те, которые оказывают знаки внимания и здоровы.

Западные психологи считают, что обсценная лексика очень полезна. Особенно в предпринимательской деятельности. Исследователи утверждают, что у матершинников выше IQ, шире словарный запас, и они меньше лгут.