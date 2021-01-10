Мужчин задержали за попытку сорвать рейд по барам Петербурга

Петербургская полиция задержала двух мужчин, которые пытались сорвать ночную проверку баров. На них составили административные протоколы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«В ночь с 9 на 10 января были задержаны двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, препятствовали работе рейдовой группы и журналистов, нецензурно выражались», — сказано в сообщении.

Полицейские составили на мужчин административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, задержанные испортили имущество съемочной группы одного из телеканалов. За это дебоширам может грозить уголовное дело. Как уточнил региональный телеканал «78», речь идет именно о его съемочной группе. Во время рейда хулиганы отобрали микрофон у журналиста, а затем повредили камеру.

Всего за время ночных проверок правоохранители выявили нарушения режима работы у пяти заведений в Петербурге. Начиная с 4 января все заведения могут работать до 23:00, но ночью обслуживать посетителей запрещено. Раньше планировалось установить запрет на работу с 19:00 до 06:00, но перед Новым годом власти решили смягчить ограничения.