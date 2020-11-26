Мужа политолога Шульман обвинили в неправомерном отключении электричества в ресторане

Отмечается, что ресторатор обвинила в неправомерном отключении электроэнергии мужа политолога Екатерины Шульман Михаила Шульмана, который является председателем ТСЖ дома, где она арендует помещение.

Голованова пожаловалась, что из-за блэкаута ее ресторан понес существенные убытки. По ее подсчетам, они достигают около полумиллиона рублей.

«Поводом для отключения стал якобы долг собственника, у которого мы арендуем помещение, за электричество, отопление и воду. Но у собственника есть документы о том, что он оплачивает все напрямую в МОЭСК. Поэтому никаких долгов у него нет. Более того, ТСЖ не имеет права отключать электричество без уведомления», — поделилась ресторатор.