Мужа и жену потеряли в заваленной мусором петербургской квартире. Видео

В одном из районов Санкт-Петербурга спасатели вскрыли квартиру, доверху заваленную мусором. Хозяев захламленной жилплощади пока найти не удалось. Чтобы понять, дома ли они, сначала нужно разобрать завалы.

Превратившуюся в свалку квартиру на Пражской улице в Купчине обнаружили случайно, сообщил портал 78.ru. Сотрудница одной из организаций не вышла на работу, и коллеги решили ее отыскать. Полицейские, специалисты МЧС и представители ЖКХ проверили ее место жительства. Когда дверь в помещение открылась, мусор из него посыпался на лестничную клетку.

Соседи рассказали, что пропавшая жила вместе с неходячим мужем, за которым ухаживала. Ни мужчину, ни женщину обнаружить не удалось. Из-за огромного количества мусора в первый день спасатели не смогли продвинуться по квартире дальше коридора.

По еще одной версии, соседи вызывали полицию, когда почувствовали исходившую из квартиры вонь. Они заподозрили, что случилось страшное, и обратились в правоохранительные органы.

К пятнице мусор удалось немного разобрать. Хозяев квартиры пока не нашли — только двух брошенных ими котов.