Муж учительницы избил непослушного ученика в Башкирии

Учительница школы в башкирском селе Старокуручево пожаловалась супругу на отвратительное поведение ученика: мужчина кулаками объяснил непослушному ребенку, как надо себя вести. Педагог и ее муж уже признали свою вину. Об этом «360» рассказала сестра пострадавшего мальчика.

«У нас была очная ставка — вину они оба признали. Просто личная неприязнь. Она (учительница — прим. ред.) начала говорить, что ее посылают. Ну какую-то, знаете, ерунду. Как бы там ни было — она не имела никакого права [просить мужа о физической расправе]», — сообщила собеседница.

Сестра мальчика добавила, что он переехал в село из Екатеринбурга. По ее словам, городского сразу невзлюбили в сельской школе и стали его там тюкать, а у этой учительницы вообще серьезные проблемы с психикой из-за личных проблем. В Старокуручеве об этом все знают, но боятся говорить вслух.

«Я не готова молчать, потому что у нас сотрясение, все документы имеются. Уголовное дело возбудили, расследование», — сказала девушка.

Директор школы Павел Марков сообщил «360», что учительница физики, муж которой учинил расправу над мальчиком, продолжает работать, но не ведет уроки в классе, где учится пострадавший. От занятий с этими детьми ее отстранили.

«Она сейчас с этим ребенком не работает», — заявил Марков.

Инспектор отдела образования Бакалинского района Светлана Николаева отметила, что избитый семиклассник учится в этой школе со второго класса и за это время зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

«В 2018 году он был поставлен на учет КДН из-за проникновения в чужое жилище и повреждение имущества. С ним велась профилактическая работа. В 2020 году по ходатайству школы он, конечно, был снят с учета. Он всегда ругался с учителями, не слушался классного руководителя, нарушал дисциплину во время уроков, о чем свидетельствуют докладные учителей на имя директора школы», — поделилась информацией Николаева.

Она раскрыла и подробности произошедшего. По словам Николаевой, когда муж учительницы забирал ее с работы, он заметил, что у нее нет настроения. Педагог пожаловалась, что ученик плохо себя вел и оскорбил ее. По дороге домой они встретили этого мальчика и мужчина решил с ним поговорить, но в ответ услышал мат. Собеседница добавила, что он не смог сдержать эмоции и один раз ударил школьника головой в переносицу.

«Это произошло в долю секунды, и учитель в машине даже не успела среагировать. Сразу после случившегося она поехала с извинениями к матери Руслана (пострадавший ученик — прим. ред.)», — подчеркнула Николаева.