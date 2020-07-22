Муж певицы Вики Цыгановой назвал фейком сообщения о ее намерении возглавить Хабаровский край

Певице Вике Цыгановой никто не предлагал стать главой Хабаровского края. Она не делала никаких заявлений по этому поводу. Об этом «360» сообщил ее муж и продюсер Вадим Цыганов.

«Это фейк. По крайней мере она не делала сейчас заявлений никаких по этому поводу. Никто ей [пост губернатора Хабаровского края] не предлагал», — заявил Цыганов.

Собеседник добавил, что его супруга собиралась стать депутатом Госдумы от региона, но у нее не вышло. Ранее Цыганова рассказала изданию «Подъем», что не исключает своего участия в выборах губернатора Хабаровского края.

«У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал. Если Господь так решит, скорее всего, буду участвовать», — заявила певица.

Ранее на пост врио руководителя этого региона президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева. До этого президент отправил в отставку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство.

Хабаровчане встретили Дегтярева с негативом. Они потребовали у него немедленно оставить свой пост, однако новый руководитель региона заявил, что настроен на работу и уходить не собирается.