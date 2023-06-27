Общество 27 июня 2023, 22:02 Муж олимпийской чемпионки приехал домой из зоны СВО в день рождения дочери Муж олимпийской чемпионки Липницкой Тарасенко приехал домой из зоны СВО в отпуск РИА «Новости»

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Супруг олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, экс-фигурист Владислав Тарасенко, приехал в отпуск из зоны спецоперации. Об этом спортсменка рассказала в личном блоге.

Девушка опубликовала видео с моментом трогательного возвращения главы семейства. Тарасенко в военной форме стоял в дверях и обнимал счастливую жену Юлию. На руках у спортсменки была их общая дочь. Сегодня, 27 июня, у девочки день рождения, ей исполнилось три года.

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«А это папин отпуск», — подписала Липницкая видеозапись.

Спортсмена призвали на военную службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Мужчина прошел подготовку на полигоне в Алабино Московской области.

Ранее бойцы спецназа Росгвардии вернулись из зоны СВО в родной Подольск. Вместе с ними был неожиданный талисман — пес по кличке Гуфи. Четвероногого друга военные нашли в разрушенном доме. Тогда ушастый был еще маленьким щенком и мог поместиться в две ладони.