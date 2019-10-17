Муж Лолиты подал заявление на развод

Источник фото: Instagram

Для Лолиты Милявской этот развод станет уже пятым по счету. Певица рассказала о проблемах в семье в начале июля. Тогда она заявила, что их отношения с мужем ухудшились, однако они не работали над исправлением ситуации. По ее мнению, нужно было обратиться к психологу.

Лолита назвала причину разрыва с мужем Подробнее

«Мы с Димой совершили большую ошибку, потому что не работали над нашими отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит», — поделилась Лолита в интервью изданию «Собеседник».

Она также рассказала, что из-за развода ее нервная система сильно измотана, она плохо спит по ночам.

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.