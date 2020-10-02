Муж Чичериной рассказал о состоянии певицы после обстрела в Карабахе

Юлия Чичерина осталась невредима после обстрела в Нагорном Карабахе. Певица поехала в зону конфликта добровольцем — для «поддержки».

Супруг артистки Сухраб Раджабов рассказал изданию «Подъем», что из зоны поражения пара еще не выбралась. Ни он, ни Чичерина не пострадали.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. <…> Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами», — уточнил Раджабов.

Муж певицы добавил, что вокруг летает «много» беспилотников, а сами супруги до места назначения пока не доехали.

Чичерина и Раджабов спрятались в укрытии в 40 километрах от столицы Карабаха. В Instagram певицы несколько часов назад появилась фотография, на которой она стоит в бронежилете и каске на дороге.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе между Баку и Ереваном идут с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обострении ситуации. Россия, США и Франция призвали страны вернуться к мирным переговорам. В Ереване к этому уже готовы.