Общество 08 марта 2023, 12:06 Муж блогерши Лерчек объяснил, откуда у них взялись восемь килограммов золота Муж блогерши Лерчек Чекалин рассказал, что 8 кг золота им выдали в банке вместо долларов Соцсети

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Восемь килограммов золота, которые нашли в доме блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина, якобы выдали ему в банке. Чекалин опубликовал видеообъяснение в соцсетях.

«Это в банке мне заморозили деньги, и мне вместо долларов отдали золотом. Вот и все», — пояснил он.

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Мужчина добавил, что в этом году он впервые ничего не подарил жене на 8 Марта.

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«Но у нас все хорошо», — войдя в кадр, заявила Лерчек.

Ранее стало известно, что блогерше предъявили обвинение в неуплате налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. В доме Валерии и ее мужа прошли обыски. По данным СМИ, у супругов, помимо золотых слитков, нашли дорогие иномарки и американский паспорт. Кроме того, выяснилось, что пара строит особняк стоимостью как минимум миллиард рублей. Впрочем, семья не скрывает, что живет в достатке, и постоянно публикует фото и видео в запрещенной соцсети.

Валерия Чекалина имеет собственные бренды табака, одежды и косметики, проводит платные фитнес- и денежные марафоны.