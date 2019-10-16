Муж Белохвостиковой ответил на сообщения об операции на сердце жены

В СМИ появилась информация об операции, которую провели московские врачи на сердце актрисы Натальи Белохвостиковой. В разговоре с «360» ее супруг, режиссер Владимир Наумов, не захотел комментировать «слухи».

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«Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете», — сказал Наумов.

Он добавил, что когда-то в прессе распространялись сообщения о его собственной смерти, которые были неправдой.

Как писал РЕН ТВ, Белохвостикова перенесла операцию на сердце в одной из столичных клиник. Сейчас актриса якобы находится в реанимации, а медики оценивают ее состояние как тяжелое. По информации телеканала, пациентка сама обратилась за помощью к специалистам, пожаловавшись на проблемы с сердцем.

Наталья Белохвостикова — Народная артистка РСФСР. Это звание она получила в 1984 году. Также стала лауреатом двух Государственных премий СССР 1971 и 1985 годов. За время своей профессиональной деятельности она снялась в десятках фильмов. Среди ее работ были такие картины, как «Красное и черное», «Законный брак» и другие.