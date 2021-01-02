Муж Анны Хилькевич в танце сломал ей нос

Российская актриса Анна Хилькевич сообщила, что в новогоднюю ночь муж слома ей нос. Травму она получила, когда опустилась слишком низко, чтобы снять «динамический и эффектный» танец супруга с дочерью.

Об этом она сообщила в Instagram, заодно опубликовав медицинскую справку с диагнозом.

«Мой объектив начал скользить по деталями, вот… В кадр входят танцующие ноги… И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос», — пояснила актриса.

Она сообщила, что побывала у врача, который диагностировал ей после рентгена перелом носа без смещения.