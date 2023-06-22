22 июня 2023, 13:13
Музею Победы подарили архивные номера газеты «Вечерняя Москва» времен Великой Отечественной войны
Заместитель главного редактора «ВМ» Алексей Зернаков вручил Музею Победы шесть номеров газеты 1941 года, передала «Вечерняя Москва».
Полученные экземпляры в музее планируют использовать в выставочной работе как информационный и справочный материал. В газетах есть много материалов о выставках, премьерах и других культурных событиях.
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Торжественная передача проходила в в одном из центральных залов экспозиции «Подвиг народа».
Великая Отечественная война
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