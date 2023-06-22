Общество 22 июня 2023, 13:13 Музею Победы подарили архивные номера газеты «Вечерняя Москва» времен Великой Отечественной войны

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Заместитель главного редактора «ВМ» Алексей Зернаков вручил Музею Победы шесть номеров газеты 1941 года, передала «Вечерняя Москва».

Полученные экземпляры в музее планируют использовать в выставочной работе как информационный и справочный материал. В газетах есть много материалов о выставках, премьерах и других культурных событиях.

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Торжественная передача проходила в в одном из центральных залов экспозиции «Подвиг народа».