Музей-заповедник «Кижи» открыл «вакансию мечты»

По информации «Царьграда», открытая вакансия появилась в карельских СМИ. Соискатель должен подготовиться к жизни в деревенском жилище, расположенном далеко от цивилизации.

Работник будет печь традиционные пирожки-калитки и готовить блюда местного населения. В его обязанности также входит общение с туристами, проведение мастер-классов и ранний подъем на работу.

Работодатель не указал размер заработной платы для такого сотрудника, однако пояснил, что выплаты обеспечит стабильные. Главное, что ждет откликнувшегося, — «нескучные будни и выходные в одном из лучших мест на Земле».

Тому, кто планирует занять место, советуют быть ценителем романтики. Успешному кандидату руководство готово оплатить проезд до острова, где он и останется на ближайшее время.

Ранее стало известно, что в новом году лишь восьми процентам жителей России удалось повысить зарплату.