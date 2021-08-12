Музей-заповедник «Гатчина» получил старинные предметы от Минкульта

Коллекция музея-заповедника «Гатчина» пополнилась новыми старинными предметами интерьера. Редкие книги, полушкаф, шпаги 18-20 веков, посуда и столовые приборы были переданы Министерством культуры России в собрание культурного учреждения, сообщили «Невские новости».

В музей поступило более 65 ценных предметов. Все они были конфискованы таможенниками в разные годы и находились в собственности Музейного фонда России.

Среди новых поступлений отмечают полушкаф из Западной Европы второй половины XIX века, 11 шпаг работы французских и немецких мастеров, пять редких изданий на русском, немецком и французском языках. Для того чтобы передать вещи в российские музеи, было проведено множество экспертиз и судебных заседаний в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Псковской областях.