Музей-заповедник Чехова в Подмосковье готовится к открытию

Подмосковные музеи откроются не раньше конца июня. И с большими ограничениями. «360» узнал в музее-заповеднике Чехова, на что посетители могут рассчитывать. Спойлер — о групповых экскурсиях пока можно забыть.

По территории самой усадьбы можно прогуляться свободно, но сам музей получится посетить не раньше конца июня. При этом нужно будет соблюсти целый список мер предосторожности. Первоочередным для посетителей в этом списке станет измерение температуры.

Уже в кассовом зале посетителей ждет напольная разметка. Дистанция в очереди за билетами на любую экскурсию обязательна, а еще обязательно нужно быть в маске. Ее можно приобрести в музее.

Самое главное — перед посещением музея необходимо предварительно записаться по телефону. Чтобы потом не пришлось стоять в очереди. Ведь музейные дома или усадьбы, как этот дом Чехова, по площади очень небольшие. Поэтому и ограничения в них ощутимы.

В помещение толпой не пускают, потому что оно очень маленькое. Пришедших в музей семьей разделять не будут. Первый зал, в который попадают посетители — это кабинет писателя. Время на просмотр не ограничено, но и задержаться особо не получится. Ведь между гостями тоже нужно делать перерыв.

«Человек переходит в гостиную, а в это время администратор или смотритель открывает окна, и комната эта проветривается какое-то время», — рассказала главный хранитель музея-заповедника Чехова Ксения Чайковская.

На вопрос — почему в музейных комнатах нет напольной разметки, ведь это могло бы хоть немного повысить посещаемость, главный хранитель музея даже как-то теряется. По ее словам, когда на стене висят картины Поленова, Шехтеля, Левитана, то разлиновка выбивается из общего стиля.

Но при этом каждые два часа протираются дверные ручки, проемы и все те поверхности, которых посетители могут коснуться. Вековую оригинальную мебель, конечно, дезинфицировать никто не будет.

Саму схему перемещения людей — где это возможно — все же пришлось изменить. Например, знаменитая Чеховская амбулатория, в которой писатель лечил людей, теперь стала проходной.

«Раньше группа, отслушав экскурсию или посмотрев кино, поворачивались и выходили назад через эту дверь, но мы решили во время пандемии сделать второй вход», — объяснила Чайковская.

Вывод — о групповых экскурсиях пока точно забываем. Слишком серьезные ограничения. А вот приехать музей вдвоем или семьей все-таки скоро станет возможным.