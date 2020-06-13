Музей-заповедник Чехова в Подмосковье готовится к открытию
По территории самой усадьбы можно прогуляться свободно, но сам музей получится посетить не раньше конца июня. При этом нужно будет соблюсти целый список мер предосторожности. Первоочередным для посетителей в этом списке станет измерение температуры.
Уже в кассовом зале посетителей ждет напольная разметка. Дистанция в очереди за билетами на любую экскурсию обязательна, а еще обязательно нужно быть в маске. Ее можно приобрести в музее.
Самое главное — перед посещением музея необходимо предварительно записаться по телефону. Чтобы потом не пришлось стоять в очереди. Ведь музейные дома или усадьбы, как этот дом Чехова, по площади очень небольшие. Поэтому и ограничения в них ощутимы.
В помещение толпой не пускают, потому что оно очень маленькое. Пришедших в музей семьей разделять не будут. Первый зал, в который попадают посетители — это кабинет писателя. Время на просмотр не ограничено, но и задержаться особо не получится. Ведь между гостями тоже нужно делать перерыв.
«Человек переходит в гостиную, а в это время администратор или смотритель открывает окна, и комната эта проветривается какое-то время», — рассказала главный хранитель музея-заповедника Чехова Ксения Чайковская.
На вопрос — почему в музейных комнатах нет напольной разметки, ведь это могло бы хоть немного повысить посещаемость, главный хранитель музея даже как-то теряется. По ее словам, когда на стене висят картины Поленова, Шехтеля, Левитана, то разлиновка выбивается из общего стиля.
Но при этом каждые два часа протираются дверные ручки, проемы и все те поверхности, которых посетители могут коснуться. Вековую оригинальную мебель, конечно, дезинфицировать никто не будет.
Саму схему перемещения людей — где это возможно — все же пришлось изменить. Например, знаменитая Чеховская амбулатория, в которой писатель лечил людей, теперь стала проходной.
«Раньше группа, отслушав экскурсию или посмотрев кино, поворачивались и выходили назад через эту дверь, но мы решили во время пандемии сделать второй вход», — объяснила Чайковская.
Вывод — о групповых экскурсиях пока точно забываем. Слишком серьезные ограничения. А вот приехать музей вдвоем или семьей все-таки скоро станет возможным.