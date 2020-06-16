Музей заявит в полицию на вандалов, обливших грифонов краской на Банковском мосту
Неизвестные облили краской грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге. Сотрудники Музея городской скульптуры планируют заявить в полицию. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
«На двух грифонах была красная краска. Реставраторы их отмыли сегодня утром», — рассказали в музее.
По данным реставраторов, за время пандемии это уже четвертое покушение на этот памятник. Грифонов обливают черной или красной красками.
Представители музея намерены заявить в полицию на вандалов.