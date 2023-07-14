14 июля 2023, 12:09
Музей вредных привычек откроют в Москве
Музей вредных привычек откроют в Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме
На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября заработает музей вредных привычек. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
В одном из залов покажут арт-объекты, демонстрирующие влияние алкоголя, курения, неправильного питания, стресса и сидячего образа жизни на здоровье человека. Тематические инсталляции заставят посетителей задуматься о привычках, которые могут стать причиной различных заболеваний.
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Второй зал превратят в иммерсивное пространство, позволяющее погрузиться внутрь организма человека. Гости смогут увидеть, что произойдет с их внутренними органами, если они не бросят вредные привычки.
В Гостином Дворе также откроется симуляционный центр, где посетители смогут попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, увидеть современное хирургическое оборудование в операционной, научиться делать уколы, ставить капельницы или проводить сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, в музее расскажут о процессе создания искусственных внутренних органов — фантомов.
Также посетители смогут увидеть мультимедийное шоу-путешествие, где Гиппократ погрузится в современную эпоху и начнет взаимодействовать с искусственным интеллектом. Помимо этого, гости форума смогут поучаствовать в иммерсивном спектакле, позволяющем узнать, как живут люди с деменцией, получить рецепт долголетия с использованием AR-технологий и познакомиться с долгожителями из Москвы.
Часть выставки посвятят образованию и карьере: гости смогут узнать, какие сферы деятельности им подходят, и ознакомиться с навыками будущего, которые помогут им в учебе и работе.
Ранее сообщалось о том, что во время Московского урбанистического форума в «Лужниках» проведут бесплатные тренировки Zumba Fitness.
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Здравоохранение
Москва 2023
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