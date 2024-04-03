Общество 03 апреля 2024, 18:55 Музей Владимира Набокова в Петербурге проведет цикл мероприятий к 125-летию писателя

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Музей Владимира Набокова в Санкт-Петербурге проведет в апреле торжественные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Они будут проходить с участием первых лиц СПбГУ и «Почты России». В программу включили церемонию гашения почтовой марки и торжественное дарение литературного альманаха «Грани».

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Отмечается, что сборник пополнит коллекцию редких книг музея Набокова и станет одним из ценных экспонатов выставки.