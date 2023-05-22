Общество 22 мая 2023, 15:15 Музей транспорта столицы проведет акцию «Привет, Москва» Заммэра Ликсутов рассказал о мероприятиях музея транспорта Москвы на выходных Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 27 мая, музей Транспорта столицы приглашает жителей города на праздничные мероприятия в рамках проекта «Привет, Москва!». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в своем Telegram-канале.

«Автобус ЛиАЗ-677М остановится в пешеходной зоне „Москва-Сити“ и откроет свои двери для посетителей. Там пройдет открытая запись специального эпизода подкаста „Машина времени“», — рассказал он.

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Гостями мероприятий станут редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев и заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» МАДИ Дмитрий Мороз. Они обсудят с участниками образы Москвы будущего в советских фильмах на примере картин «Гостья из будущего», «Космический рейс» и «Новая Москва».

Также будут работать выставки: «Вокруг Москва-Сити» и «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра».

В завершение мероприятий организаторы разыграют счастливые билеты с интересными призами.

Ранее Минтранс Подмосковья рассказал о работе автобусов во время акции «Ночь музеев».